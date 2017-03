Maroni, sì a referendum lombardo-veneto

MILANO, 8 MAR - "Non c'è disponibilità da parte del Governo" a fare il referendum sull'autonomia in concomitanza con le amministrative e quindi il presidente della Lombardia Roberto Maroni annuncia che deciderà la data "insieme al collega Luca Zaia" dato che anche il Veneto farà la consultazione. "Nei prossimi giorni - ha detto Maroni arrivando all' inaugurazione della fiera Made Expo - sentirò Zaia per definire una data comune. Lui ha una procedura in corso, la definizione di procedure interne". Comunque, ha assicurato il governatore "lo faremo insieme, il lombardo-veneto farà il referendum insieme".(ANSA).