Il Papa sulla copertina di Rolling Stone

CITTA' DEL VATICANO, 8 MAR - Papa Francesco è sulla copertina di "Rolling Stone", edizione italiana, nel numero che sarà in edicola da domani 9 marzo. Bergoglio appare nella foto col pollice alzato. "É come il pane fatto in casa" dice il regista Ermanno Olmi (intervistato dalla rivista sul suo ultimo film dedicato al cardinal Martini, "Vedete, sono uno di voi") per descrivere un pontefice che si mostra per quello che è. Nel giornale anche le voci dei ragazzi delle "case bianche" del quartiere Trecca, prima tappa della visita di Bergoglio a Milano il 25 marzo. "Rolling Stone celebra Papa Francesco che ha conquistato tutti i giovani con le sue parole di attenzione agli ultimi e ai più poveri, con i suoi toni vicini alla gente comune, con una disposizione decisamente popolare, anzi pop: il Papa che appare davvero adatto ai nostri tempi", sottolinea la rivista.