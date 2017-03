8 marzo: kit bellezza per senza tetto

ROMA, 8 MAR - Taglio capelli, piega, manicure o pedicure e un kit con prodotti per la cura della persona. E' il "regalo" che il Gruppo FS Italiane ha voluto fare alle donne senza fissa dimora, che sono ospiti del centro "Binario 95" a Roma Termini, in occasione della festa della donna. Il progetto "Bellissima" sarà replicato ogni 8 del mese ad aprile, maggio e giugno, un'iniziativa di crowfounding che ha l'obiettivo di aiutare le donne indigenti a riappropriarsi della propria dignità. "Il kit di bellezza - spiega una nota - è stato donato oggi a donne ospiti del Centro polivalente "Binario 95", nei locali della stazione Roma Termini. L'iniziativa non è spot, ma rientra in un percorso di reinclusione sociale, che vuole durare nel tempo, a supporto delle donne senza fissa dimora per donare la speranza di una vita diversa".