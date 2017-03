8 marzo: sciopero donne in 40 paesi

ROMA, 8 MAR - Sciopero delle donne oggi in 40 paesi "Lotto marzo" in occasione del #Feministrike, contro la violenza di genere. Disagi nelle grandi città per lo sciopero di 24 ore nei trasporti: a Roma chiuse tutte le metro poi riaperta la linea C. Manifestazione a Milano, cortei degli studenti in tutta Italia. Nella Capitale tante le iniziative. Sono scese in piazza le lavoratrici di Almaviva per protesta contro i licenziamenti. Un corteo contro 'la buona scuola' in centro fino al Miur a Trastevere e il presidio 'Libere di scegliere, pronte a reagire' davanti alla sede della Regione Lazio per rivendicare il diritto all'aborto e a sostegno dei Centri antiviolenza. Sempre a Roma manifestazione principale con corteo, a cui sono attesi circa cinquemila partecipanti, dal Colosseo a piazza San Cosimato, promossa da NonUnadiMeno. Considerato il blocco del trasporto pubblico è stato attivato un car sharing solidale: le auto che parteciperanno saranno contraddistinte da coccarde fuxia-nere e trasporteranno gratis le donne.