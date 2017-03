Gessica Notaro, nessuno calpesti dignità

RIMINI, 8 MAR - "Auguri Donne!!!! E ricordate che nessuno, e dico NESSUNO, si può permettere di calpestare la nostra dignità! Buona Festa della Donna a tutte... ed un grazie particolare a tutti quegli uomini che sanno cosa significhi la parola RISPETTO. Gessica". Lo scrive su Facebook, per la ricorrenza dell' 8 marzo, Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata con l'acido il 10 gennaio dal suo ex compagno, Edson Tavares, ora detenuto nel carcere di Forlì. Il post ha rapidamente raccolto centinaia di 'Mi piace' e messaggi di incoraggiamento e solidarietà. La giovane è stata dimessa pochi giorni fa dall'ospedale Bufalini di Cesena, dove ha subito tre interventi, due al volto e uno all'occhio sinistro, quello più compromesso dall'acido. L'operazione è riuscita, ma bisognerà aspettare ancora qualche settimana per capire se potrà recuperare completamente la vista.