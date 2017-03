Riconosce sfruttatore in aula e sviene

GENOVA, 8 MAR - Ha raccontato le violenze subite, le botte per quanto 'poco' incassato in una sera. Poi ha indicato con decisione il suo sfruttatore. Ma dopo il racconto non ha retto all'emozione ed è svenuta in aula. La donna, una romena di 30 anni, è stata prima soccorsa dal pm Federico Manotti e dal cancelliere e poi trasferita in ospedale dai personale del 118. Lo scorso 17 febbraio il suo aguzzino, un connazionale di 20 anni, era stato arrestato dalla polizia mentre picchiava in strada la donna.