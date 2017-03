Contromano in tangenziale Milano, feriti

MILANO, 8 MAR - Un giovane di 27 anni, evaso dai domiciliari, è stato arrestato dalla polizia dopo un lungo inseguimento durante il quale ha anche percorso contromano un tratto della tangenziale est di Milano, scontrandosi con le volanti che cercavano di bloccarlo. Durante le fasi concitate di inseguimento sono rimasti contusi 8 poliziotti, 5 delle volanti e 3 per bloccare il giovane. Il giovane era stato intercettato in viale Monza due ore dopo aver rapinato una vettura, una Peugeot 206, ad un' automobilista avvicinato con la scusa di un passaggio in via Amedeo. L'auto è stata intercettata due ore dopo in viale Monza ed è cominciato l'inseguimento. In via Palmanova il giovane ha imboccato la tangenziale est e dopo pochi chilometri si è scontrato con due volanti sistemate per bloccarlo. A qual punto ha compiuto un'inversione nella carreggiata contromano. Un'altra auto della polizia ha tentato di nuovo di fermarlo, ma la corsa del fuggitivo si è conclusa solo quando si è scontrato contro un furgoncino.