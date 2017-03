'Pagina bianca', simbolo in piazza Duomo

MILANO, 8 MAR - C'è chi si ferma per un selfie, chi firma, chi ci riflette un attimo prima di vergare un pensiero o tracciare un disegno: non lascia comunque indifferenti la 'Pagina bianca' di piazza Duomo, un enorme telo steso all'ombra della Madonnina per raccogliere testimonianze e messaggi di solidarietà contro la violenza di genere, comprese quelle del sindaco Beppe Sala e del ministro dell'Istruzione Stefania Fedeli, tra i partecipanti all'iniziativa. La performance artistica è ideata dal poeta di strada Ivan Tresoldi e realizzata da Farexbene, associazione milanese da tempo impegnata in attività di sostegno alle donne vittime di abusi e violenza. Durante la giornata dal palco in piazza Duomo tanti gli interventi sui temi delle pari opportunità, del lavoro e del welfare e per la prevenzione della violenza sulle donne e del femminicidio. In chiusura, happening finale con Jo Squillo, Arisa, Roschelle, Malika Ayane, Paola Iezzi, Fiordaliso.