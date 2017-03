Tfr e 13/me non pagate, pignorato Comune

IMPERIA, 8 MAR - Il tribunale ha disposto un pignoramento per circa 300 mila euro, presso la Tesoreria del Comune di Imperia, per pagare il trattamento di fine rapporto e la tredicesima che non sono stati corrisposti ai 53 lavoratori ex Tradeco, l'azienda incaricata del servizio di igiene urbana nei Comuni del comprensorio imperiese. Il giudice Antonella Ruocco ha emesso un'ordinanza con cui dà tempo dieci giorni alla Tesoreria per procedere al saldo e dichiara inammissibile l' opposizione al provvedimento presentata dall'avvocato Eutimio Monaco, che rappresentanza il Comune. Secondo l'avvocato Maria Josè Sciortino, che assiste i lavoratori, la responsabilità è caduta sul Comune, in quanto riconosciuto creditore nei confronti di Tradeco. La disposizione è avvenuta in seguito al mancato rispetto della precedente ordinanza, emessa lo scorso mese di agosto, con la quale si intimava al Comune di procedere al pagamento delle spettanze dei lavoratori.