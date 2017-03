8 marzo: in migliaia in corteo a Torino

TORINO, 8 MAR - Migliaia di persone, in maggioranza donne, in strada a Torino per 'Lotto Marzo', la giornata di sciopero e mobilitazione indetta dalla rete 'NonUnadimeno'. Il corteo è partito alle 17 da piazza XVIII dicembre, davanti alla vecchia stazione di Porta Susa, e proseguirà in via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, fino alla Gran Madre. "Un presidio di informazione e di lotta - si legge sul comunicato -. La violenza di genere è confinata nelle pagine di cronaca nera, una collocazione che ne nega la valenza politica, trasformando pestaggi, stupri, omicidi, molestie, in episodi di violenza comune". Diversi i temi toccati dagli slogan: l'aborto, la contraccezione, la violenza. In corteo anche alcuni sindacati di base, degli studenti, cooperative che si occupano delle donne, un gruppo di mamme degli attivisti No Tav sottoposti a misure cautelari, alcuni esponenti dell'area autonoma torinese. Presente anche l'assessora regionale alle pari opportunità, Monica Cerutti.