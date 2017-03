Molo Pesaro dedicato a skipper uccisa

PESARO, 8 MAR - La passeggiata del molo di levante a Pesaro è stata intitolata ad Annarita Curina, la skipper uccisa nel 1988 da Filippo De Cristofaro, latitante dopo essere stato scarcerato il Portogallo, in concorso con la compagna olandese, allora 17enne, Diane Beyer. La targa è stata scoperta dai fratelli Michele e Renata. "Avete riportato idealmente Annarita nel luogo in cui ha vissuto parte della sua esistenza e da cui è partita - ha detto Renata - per non tornare più. Non siamo riusciti a proteggerla dalla malvagità, ma chi l'ha conosciuta e apprezzata conserva una parte di lei. Sono i ricordi che continuano a farla vivere. Come continuerà a farla vivere questo luogo". "Sono passati tanti anni - ha affermato il sindaco Matteo Ricci - ma Annarita è rimasta nel cuore dei pesaresi. Non è un caso che le dedichiamo questo molo nella giornata delle donne. Il mare è simbolo di libertà: era la sua passione. Chi passeggerà qui, riflettendo e sperando di avere giornate migliori al tramonto, potrà conoscere la sua storia".