A 15 anni investe la madre, che muore

MILANO, 6 MAG - È indagato per omicidio colposo un quindicenne di Legnano (Milano) che, salito sull'auto della madre nel piazzale di casa forse per provare a guidare, l'ha urtata ferendola in modo mortale. La donna, 54 anni, cadendo ha battuto violentemente la testa ed è morta in ospedale dopo oltre quindici ore di coma. La Procura dei Minori di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Un "atto dovuto", ha precisato, necessario per poter ricostruire l'esatto dinamica dei fatti. Le indagini sono affidate alla Polizia Locale di Legnano, che ha già completato la fase di rilievi nel luogo dell'incidente. Il quindicenne è in un profondo stato di shock. (ANSA)