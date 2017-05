Ubriaco e drogato provoca incidente

BRESCIA, 6 MAG - Un trentenne bresciano è stato arrestato per aver provocato la notte scorsa da ubriaco un grave incidente a Montichiari, in provincia di Brescia. Il giovane era al volante della sua auto con un valore di alcol nel sangue quattro volte il consentito. L'uomo, che aveva anche fatto uso di droga, ha tamponato l'auto guidata da una donna. L'auto è stata sbalzata sulla corsia opposta dove si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. La donna, 54enne del paese bresciano, è in gravissime condizioni. L'automobilista è stato arrestato dalla Polizia locale di Montichiari.