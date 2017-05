Sisma, messa in sicurezza chiesa Arquata

ASCOLI PICENO, 6 MAG - I vigili del fuoco hanno completato i lavori di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna della neve, edificata nel XV secolo in frazione Faete di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). Sull'edificio sacro, che ha riportato danni evidenti in seguito alle scosse telluriche che si sono registrate nei mesi scorsi, sono state compiute opere di consolidamento con il cerchiaggio su tutto il perimetro dell'immobile e delle colonne del porticato; all'interno è stata posizionata una struttura in tubi Innocenti.