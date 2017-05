Incendio Pontina: Arpa,aria entro limiti

ROMA, 6 MAG - Non si è ancora spento l'incendio divampato ieri in un deposito per lo smaltimento di rifiuti in plastica e carta lungo la via Pontina, nel comune di Pomezia, dove la qualità dell'aria, secondo i primi rilevamenti dell' Arpa Lazio, sarebbe comunque entro i limiti di legge. Una densa nube si è sviluppata ieri a ridosso di 21 comuni della zona, dove è tuttora sconsigliato permanere all'esterno e tenere le finestre aperte, e ora, spinta dal vento, si sta spostando verso Roma sud. Molti i cittadini che si sono rivolti, preoccupati, ai numeri di emergenza. La sindaca Raggi monitora la situazione, e ha convocato il Centro operativo comunale perché valuti le analisi dell'Arpa che, da parte sua, precisa che servirà ancora qualche giorno per avere dei dati sicuri sul potenziale inquinamento dell'area. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro. A causa del fumo propagatosi nella zona, sono state sospese, in via precauzionale, per oggi e domani, le visite del pubblico alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano.