Fiamme in azienda polistirolo Torinese

TORINO, 6 MAG - Un incendio è divampato, per cause che sono in corso di accertamento, in una azienda di Leini, comune della cintura di Torino. Si tratta della Ae Curta, azienda specializzata nello stampaggio e nelle lavorazione del polistirolo e del polipropilene espanso. Sul posto stanno operando otto squadre dei vigili del fuoco. Un intero capannone dell'azienda è in fiamme, riferiscono i vigili del fuoco, secondo cui non risultano persone coinvolte nell'incendio. In via De Gasperi sono presenti anche i carabinieri e i tecnici dell'Arpa, l'agenzia regionale per la protezione ambientale.