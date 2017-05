Orlandi a Papa, non rimuovere giustizia

DOGLIANI (CUNEO), 7 MAG - "Ho lanciato una petizione a Papa Francesco affinché faccia emergere quanto non è ancora uscito, ci sono ancora passaggi importanti da far uscire". Lo ha detto Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, a 33 anni dalla scomparsa della quindicenne residente nello Stato del Vaticano. "È vietato rimuovere la giustizia, anche dopo 34 anni", ha detto in un incontro al Festival della Tv a Dogliani, dove ha parlato della prossima trasmissione 'Scomparsi'. "Il ricordo di mia sorella - ha spiegato - l'ho voluto mettere a disposizione del dolore di altre famiglie. La storia di mia sorella doveva essere archiviata, anche se il magistrato inquirente si è opposto alla firme di archiviazione, hanno poi cambiato il magistrato. Ma non basta la magistratura per archiviare la storia di mia sorella. Sono tre i pontificati informati sulla verità di quanto è successo".