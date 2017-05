Unhcr, 6mila migranti verso l'Italia

ROMA, 7 MAG - Sono oltre seimila le persone che, da venerdì scorso, hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere l'Italia, portando il totale dall'inizio dell'anno a oltre 43mila: lo ha verificato l'Unhcr. "Questi arrivi massicci e il fatto che più di 1.150 persone siano scomparse o abbiano perso la vita nel tentativo di raggiungere l'Europa dall'inizio dell'anno, dimostrano come il salvataggio in mare sia ora più cruciale che mai" commenta l'alto commissario per i rifugiati Filippo Grandi. "Dall'inizio del 2017 una persona su 35 è morta durante il viaggio in mare fra la Libia e l'Italia. E solo negli ultimi quattro giorni, 75 persone avrebbero perso la vita. Salvare vite umane deve essere la priorità assoluta per tutti - ha aggiunto - e, alla luce del recente aumento degli arrivi, esorto ulteriori sforzi per salvare le persone lungo questa rotta pericolosa".