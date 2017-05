Palermo:Bortoluzzi,tutto già compromesso

VERONA, 7 MAG - Diego Bortoluzzi al triplice fischio entra in campo per stringere la mano a tutti i suoi giocatori. Arriva in sala stampa e commenta il match che sancisce la retrocessione del Palermo. "Oggi mi concentro più sulla gara che abbiamo disputato e non sulla classifica". "La situazione era compromessa quasi in maniera definitiva anche prima di questo match - ammette -. La prestazione che abbiamo offerto oggi col Chievo mi ha soddisfatto: abbiamo dato continuità a quanto fatto vedere la scorsa settimana contro la Fiorentina e questo era il nostro obiettivo. La squadra ha cercato la vittoria sino alla fine e onestamente avrebbe meritato anche qualcosa in più".