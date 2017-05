Madre e figlio morti in casa a Vercelli

VERCELLI, 7 MAG - I cadaveri di due anziani, madre e figlio, sono stati scoperti in un appartamento di Vercelli dalle forze dell'ordine. A chiederne l'intervento sono stati i residenti del palazzo, in via Chicco, preoccupati per gli odori provenienti da quell'alloggio. In avanzato stato di decomposizione, sembrano esserci pochi dubbi che i due - 93 anni la madre e 60 il figlio - siano morti per cause naturali. Una storia di solitudine e di disagio. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti, che dovrà ora essere confermata dalle autopsie, è che il figlio sia stato colto da infarto dopo aver trovato la madre morta nel letto. Ma è anche possibile che sia stato il figlio a morire per primo e che la madre, che aveva problemi a muoversi, sia morta perché impossibilitata a chiedere aiuto. E' possibile che il decesso risalga ad un mese fa. Soltanto l'autopsia stabilirà con certezza i tempi.