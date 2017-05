Incidente probatorio Marco Gasparri

ROMA, 8 MAG - E' iniziato da pochi minuti, davanti al gip di Roma, l'interrogatorio in incidente probatorio di Marco Gasparri, dirigente Consip e grande accusatore dell' imprenditore Alfredo Romeo finito in carcere il primo marzo scorso per corruzione. Obiettivo del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del sostituto Mario Palazzi è cristallizzare le affermazioni di Gasparri che sono alla base delle accuse mosse a Romeo nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti in Consip, la centrale di acquisti della Pubblica amministrazione. Parlando sia con i magistrati romani che con quelli di Napoli, il dirigente Consip ha affermato di avere ricevuto, nell'arco di tre anni, circa 100 mila euro da Romeo per ottenere informazioni relative agli appalti banditi.