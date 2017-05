Sisma:esercitazione Aeronautica a Loreto

LORETO (ANCONA), 8 MAG - Domani a Loreto è in programma un'esercitazione per la gestione di un'emergenza terremoto. La simulazione, in codice 'Lauretum', è promossa dall'Aeronautica militare attraverso il Centro di formazione Aviation English, che ha sede a Loreto, e dal Comune, in collaborazione con la Protezione civile, Cri, Carabinieri e Polizia Municipale e Prefettura di Ancona. Lo scopo è addestrare il personale dell'Aeronautica ad affrontare un'eventuale emergenza sul territorio lavorando in sinergia con tutti gli operatori dello Stato coinvolti nel supporto alla popolazione locale. Il Centro dell'Aeronautica sarà la base logistica per l'allestimento di una postazione medica avanzata e anche l'area di atterraggio degli elicotteri HH-139 dell'83mo gruppo del 15mo Stormo di Cervia, per l'evacuazione sanitaria d'emergenza.