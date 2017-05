Sbarco migranti, anche cadavere bimbo

SALERNO, 8 MAG - Un nuovo sbarco di migranti è previsto domani mattina, alle ore 8, a Salerno. La nave norvegese Siem Pilot - già approdata in precedenti circostanze sulla costa salernitana - attraccherà al molo Manfredi con a bordo circa 900 persone. C'è anche il cadavere di un bambino di appena tre anni. La Prefettura di Salerno ha già attivato l'unità di crisi per coordinare al meglio tutte le attività. I migranti, per la maggioranza di origine subsahariana, sono stati recuperati in diverse operazioni nel Mediterraneo.