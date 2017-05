Candreva a Norcia incontra studenti

NORCIA (PERUGIA), 8 MAG - "Il mio augurio è che non perdiate mai la fiducia e l'entusiasmo e che pensiate sempre positivo perché alla fine i risultati arrivano": così Antonio Candreva, giocatore dell'Inter e della Nazionale, nel corso della sua visita di oggi a Norcia. Accolto a Porta Romana dal vicesindaco, Pierluigi Altavilla, e dal presidente della Pro loco di Ancarano, Venanzo Santucci, il giocatore ha incontrato gli alunni dell'istituto De Gasperi-Battaglia nella tensostruttura adibita a palestra in viale Lombrici, di fianco alle scuole prefabbricate dove gli studenti fanno lezione dal novembre scorso. "Io volevo diventare da sempre un calciatore, sono stato fortunato ma ho anche fatto dei sacrifici - ha raccontato Candreva ai ragazzi - e a voi di sacrifici ne aspettano tanti, anche se di altro tipo: per questo vi faccio un grande in bocca al lupo".