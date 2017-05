G7:mercoledì stop Schengen per 20 giorni

ROMA, 8 MAG - Da dopodomani e fino al 30 maggio scatta la sospensione di Schengen con il ripristino dei controlli alla frontiera per "garantire lo svolgimento regolare e ordinato" dei vertici del G7 in programma a Bari dall'11 al 13 maggio e a Taormina dal 26 al 27. Lo fa sapere l'Enac che invita i passeggeri "a recarsi in aeroporto dotati di documento d'identità in corso di validità e in anticipo rispetto ai tempi normalmente previsti, in modo da non incorrere in eventuali ritardi determinati dalla reintroduzione del controllo documentale". Presso l'Ente si è svolta oggi una riunione sul tema, con la partecipazione tra gli altri, di delegati del ministero dell'Interno, Assaeroporti con alcuni rappresentanti dei gestori aeroportuali, Ibar (Italian Board Airline Representatives), Assaereo, Iata (International Air Transport Association). L'Enac ha chiesto a tutto il settore aereo "collaborazione e responsabilità nella predisposizione delle misure più idonee per ridurre al minimo l'impatto" dei controlli reintrodotti.