Cantone, codice appalti non blocca opere

NAPOLI, 8 MAG - "Non è vero che il codice degli appalti blocca le opere". Il presidente dell'Autorità, Raffaele Cantone, lo ha detto nel corso della presentazione alla libreria "Feltrinelli" di Napoli del libro "La Corruzione Spuzza", scritto con il magistrato Francesco Caringella. Durante il dibattito, moderato dal direttore de "Il Mattino", Alessandro Barbano, rispondendo ad una domanda del pubblico in relazione alle critiche mosse al Codice degli appalti dal presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, Cantone ha aggiunto: "Da De Luca, sul codice degli appalti, ho sentito solo lamentazioni generiche ma non una indicazione precisa". Poi parlando della realizzazione delle opere (quelle 'sotto soglia' si possono realizzare con procedure più rapide) ha concluso: "Le opere si fanno solo se sono realmente utili".