Addestramento Esercito-Onu

TORINO, 9 MAG - Intervenire in aree rischiose dal punto di vista della sicurezza è stato al centro dell'esercitazione congiunta Esercito italiano e Onu che si è tenuta nei giorni scorsi nel campus di Torino dell'Itc-Ilo (International Training Centre- International Labour Organization). Denominata "Field Security Simulation", ha visto impegnata la Brigata Alpina Taurinense. Obiettivo dell'attività è stato permettere a funzionari di varie Agenzie delle Nazioni Unite di addestrarsi alla reazione in situazione di crisi, avvalendosi del know-how maturato dagli Alpini della Taurinense in oltre venticinque anni di operazioni internazionali. La simulazione ha coinvolto in vari ruoli oltre 100 persone. Gli Alpini della Taurinense hanno impiegato in questa occasione alcuni assetti del 2/o Reggimento Alpini di Cuneo.