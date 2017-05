Firma false Piemonte, teste nei guai

TORINO, 9 MAG - Potrebbe passare da testimone a indagato la posizione di Antonino Ippolito, il consigliere della Circoscrizione 5 di Torino sentito oggi come teste nel processo a Rocco Florio, l'unico imputato ad aver scelto il rito ordinario - gli altri nove hanno patteggiato pene tra i 5 e i 12 mesi con la condizionale - nella vicenda giudiziaria relativa alla validità delle firme false che accompagnarono la presentazione delle liste del Pd alle ultime elezioni regionali. Ippolito, durante la sua deposizione questa mattina in Tribunale a Torino, ha raccontato di aver raccolto le firme senza la presenza dell'autenticatore Rocco Florio e di avergliele poi consegnate in un secondo momento. Il giudice Giorgio Balestretti è stato quindi costretto a rinviare l'udienza all'11 ottobre e ha invitato l'uomo a confrontarsi con un avvocato, perché le dichiarazioni rese stamattina sarebbero state auto-incriminanti e farebbero pensare a un concorso in falso ideologico. Ora la palla passerà alla Procura.