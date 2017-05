Terrorismo:medaglia a caporale 'Sassari'

NUORO, 9 MAG - In occasione del "Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice", nella prefettura di Nuoro si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze, con l'attribuzione di una medaglia d'oro al caporale maggiore scelto della Brigata Sassari Sergio Luisi. Il militare, effettivo al 5/o Reggimento genio guastatori di Macomer mentre era impegnato in Afghanistan, nell'ambito della missione Isaf, il 26 gennaio 2012 era rimasto ferito a seguito di un'esplosione di un ordigno improvvisato nascosto nel terreno. Per il valore ed il coraggio dimostrati in servizio in tale occasione è stata riconosciuta al militare la condizione di "Vittima del terrorismo". Alla cerimonia hanno preso parte la prefetta Daniela Parisi, il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, il comandante del 5/o Reggimento, col. Marco De Crescenzo, nonché familiari, amici e commilitoni del caporale maggiore scelto.