Omaggio ciclismo Israele a Gino Bartali

(ANSAmed) - ROMA, 10 MAG - La prima squadra professionistica israeliana di ciclismo, la Israel Cycling Academy, rende omaggio alla memoria di Gino Bartali ripercorrendo la tratta affrontata da 'Ginettaccio', sotto il nazifascismo, per aiutare gli ebrei perseguitati: da Firenze ad Assisi, 195 chilometri in tutto. A guidare gli atleti israeliani il team manager Ran Margaliot, che ha fortemente ha voluto questa iniziativa (è in rete da qualche ora un video promozionale, realizzato negli scorsi giorni tra Toscana e Umbria). "Mio nonno è stato uno dei primissimi ricercatori dello Yad Vashem, il Memoriale della Shoah di Gerusalemme - racconta Margaliot - Da lui ho appreso che non bisogna dimenticare i torti subiti, ma al tempo stesso che bisogna dare evidenza alle azioni meritorie". L'omaggio avviene il 16 maggio, alla vigilia della tappa del Giro d'Italia con partenza da Ponte a Ema, la città natale di Bartali (che Israele ha voluto riconoscere "Giusto tra le Nazioni" dal 2013).