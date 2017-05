Concorso sospeso, protestano infermieri

TORINO, 10 MAG - Alcune centinaia di infermieri, provenienti da tutta Italia, protestano davanti all'ospedale Molinette. Avrebbero dovuto partecipare alla seconda fase del concorso sospeso dal Tar Piemonte per presunte irregolarità. E chiedono un incontro con la direzione generale della Città della Salute di Torino, che aveva indetto il concorso. "Contavamo tanto su questo concorso, perché mancano infermieri, la sospensione è un grosso problema", commenta Francesco Cartellà della CGil. Il Tar del Piemonte ha sospeso il concorso per l'assunzione di 150 infermieri accogliendo il ricorso di 19 candidati esclusi dopo la preselezione, che era avvenuta suddividendo i candidati in tre gruppi. Il ricorso sostiene che i candidati dei primi gruppi avrebbero pubblicato sui social network i questionari; in questo modo i candidati successivi sarebbero venuti a conoscenza di alcune domande. I manifestanti espongono cartelli davanti alle Molinette.