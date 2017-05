Auto in panne, polstrada porta organi

REGGIO EMILIA, 10 MAG - Un'auto utilizzata per il trasporto di organi, con un carico urgentissimo destinato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, è rimasta in panne, stamane, sull'A1, all'altezza di Reggio Emilia. La polizia stradale ha rilevato il carico e ha consegnato gli organi espiantati all'equipe medica in attesa e pronta a entrare in sala operatoria per l'intervento di trapianto. La pattuglia della stradale di Reggio Emilia, mentre percorreva l'A11 in direzione sud, si è accorta del mezzo fermo in una piazzola. Il conducente era molto agitato e ha subito spiegato agli agenti della polstrada che stava effettuando un trasporto urgentissimo di organi, espiantati pochi minuti prima all'ospedale di Parma, e che l'equipe medica bolognese era in attesa di ricevere il carico delicato. Accertata l'impossibilità di proseguire il viaggio da parte del mezzo rimasto in avaria, gli agenti hanno deciso di caricare i contenitori per il trasporto degli organi sul proprio veicolo di servizio, e sono partiti di corsa verso l'ospedale.