Campionati italiani Subbuteo a Desenzano

BRESCIA, 10 MAG - Si svolgeranno in questo fine settimana a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, i campionati italiani assoluti individuali di Subbuteo & calcio da tavolo, giunti alla 43esima edizione. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Desenzano, richiamerà nella cittadina gardesana - per 48 ore capitale italiana del calcio da tavolo - oltre 160 giocatori di età compresa tra i 10 ed i 60 anni, provenienti da tutta l'Italia che si contenderanno a colpi di dito, il titolo tricolore nelle categorie open, veteran, cadetti, old subbuteo, under 19, under 15, under 12 e donne. Nel corso della due giorni gardesana si svolgeranno anche i campionati a squadre giovanili juniores (under 19) e primavera (under 15+ under 12).