Migrante,trafficante uccise mio fratello

AGRIGENTO, 11 MAG - "Ha ucciso mio fratello e ha usato violenze anche su di me": è l'accusa mossa da una donna migrante, tra gli sbarcati lo scorso 16 aprile a Lampedusa, rivolta ad uno dei tre nigeriani fermati dalla squadra mobile di Agrigento, presunti trafficanti di esseri umani responsabili, secondo la polizia, di "gravissimi crimini". Il racconto è agli atti dell'inchiesta aperta dalla Procura distrettuale di Palermo. Il giovane africano indicato dalla donna quale autore del fratello avrebbe agito, in quella circostanza, insieme ad un libico. "Gli africani, armati di fucile e vestiti in abiti civili, erano spregiudicati - racconta un altro testimone alla polizia - picchiavano brutalmente e senza alcun motivo i migranti. Personalmente - ricorda - sono rimasto vittima, in più occasioni, delle loro inaudite crudeltà. Una volta - dice - mi hanno legato le gambe e mi hanno picchiato ripetutamente con un bastone nella pianta dei piedi procurandomi profonde lesioni e una frattura, tanto da impedirmi di camminare per 3 mesi".