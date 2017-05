Scritta sionista davanti al Vaticano

ROMA, 11 MAG - Una scritta di ispirazione sionista scritta a grandi lettere e visibile dalla porta di San'Anna, uno degli ingressi del Vaticano, è comparsa questa mattina a grandi lettere su un muro di un palazzo di Borgo Pio, a Roma. Nella scritta si leggono le parole "Kingdom David has come Thora Game over Jes. Christ" accompagnate da una stella di David.