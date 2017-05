Incendio in deposito palazzo, 2 feriti

MILANO, 11 MAG - Due persone sono state trasportate in ospedale a Milano a causa di un incendio scoppiato le cui cause non sono state ancora accertate, la scorsa notte verso le 4.30, in un deposito in un cortile in una palazzina alla periferia di Milano, in via Quintiliano. Una persona si è ferita mentre stava cercando di scendere dal primo piano dall'edificio: ha riportato varie contusioni e traumi ed è stato trasportata in 'codice giallo' al Policlinico; un'altra, intossicata, è stata trasportata in 'codice verde' all'Istituto Città Studi. Non risultano in pericolo di vita. Una decina di persone sono state evacuate. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco. Il 118 ha mandato tre ambulanze e un'auto-medica.