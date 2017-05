Terremoto: sindaco Amatrice in Canada

RIETI, 11 MAG - Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è in Canada per una visita istituzionale che lo vedrà ospite del premier Justin Trudeau. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino del comune reatino colpito dal sisma della scorsa estate durante il suo consueto intervento serale a Radio Amatrice. Pirozzi riceverà anche una donazione destinata al Comune di Amatrice per i progetti di ricostruzione.