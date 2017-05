Fondi: conferma condanna Scarpa (Psd'Az)

CAGLIARI, 11 MAG - Condanna a quattro anni e mezzo di reclusione confermata dalla Corte d'Appello di Cagliari per l'ex sindaco di Porto Torres Beniamino Scarpa, già consigliere regionale del Psd'Az, coinvolto nell'inchiesta sui fondi ai gruppi. I giudici di secondo grado hanno ribadito la sentenza dello scorso giugno pronunciata dalla prima sezione del Tribunale del capoluogo sardo. Scarpa era finito sotto inchiesta nell'ambito dello scandalo sui fondi destinati al gruppo Misto nella XIII legislatura. Complessivamente 20 i rinvii a giudizio sfociati in procedimenti che sono già chiusi con varie condanne in primo e secondo grado. All'ex consigliere regionale del Psd'Az sono state contestate spese per 116 mila euro, soldi che la Procura ritiene essere stati incassati ma poi non utilizzati per i fini istituzionali legati all'attività del gruppo. Da qui il reato di peculato.