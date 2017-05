Pisa, fumo in corsia evacuati pazienti

PISA, 11 MAG - Momenti di apprensione nel pomeriggio all'ospedale di Cisanello, a Pisa, per un principio d'incendio di un'ambulanza avvenuto sotto il reparto di dialisi e prontamente domato dai vigili del fuoco. Il fumo è penetrato all'interno e alcuni pazienti che stavano effettuando le terapie sono stati spostati. Secondo quanto si è appreso, nel momento in cui il mezzo è stato messo in moto un fumo intenso si è levato dal vano motore tanto che i volontari sono immediatamente scesi dal veicolo e hanno dato l'allarme. Il reparto dialisi è stato per questo parzialmente evacuato seguendo le prescrizioni del piano di emergenza redatto dalla direzione ospedaliera. Un po' di fumo dell'incendio - ha precisato in una nota l'azienda ospedaliero universitaria pisana - si è propagato nella sala dialisi a causa di alcune finestre aperte per cui gli operatori sanitari hanno immediatamente spostato, nei locali adiacenti e lontano dall'area interessata, sia i pazienti allettati sia quelli in poltrona. In quel momento erano in 19.