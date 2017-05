Terremoto: M5S, Bruxelles frena su aiuti

BRUXELLES, 11 MAG - Secondo gli esponenti della delegazione M5S nel Parlamento europeo i Paesi del nord Europa terrebbero in ostaggio la proposta della Commissione Ue che, con una modifica al regolamento sui fondi per le politiche di coesione, permetterebbe l'utilizzo al 100% dei Fondi per lo sviluppo regionale (Fesr) per la ricostruzione post-terremoto nell'Italia centrale. A mettersi di nuovo di traverso, al Coreper, (riunione degli ambasciatori Ue), sarebbero la Germania, appoggiata da Olanda, Regno Unito, Austria, Svezia, Danimarca e Finlandia, che chiedono una quota di cofinanziamento nazionale. Già a fine marzo i Paesi del Nord avevano chiesto di mantenere una quota nazionale di finanziamento. "Questo stallo - denuncia Rosa D'Amato della commissione sviluppo regionale - ha il gravissimo effetto di non permettere la votazione di un accordo provvisorio, già previsto per il 18/5 in commissione e dunque di ritardare l'approvazione della modifica del regolamento a dopo l'estate".