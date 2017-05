Incendio su litorale Termoli, stop treni

TERMOLI (CAMPOBASSO), 11 MAG - Vasto incendio sul litorale di Termoli dove intorno alle 15.30 fiamme sono divampate nella zona di Rio-Vivo, lungo il costone della ferrovia coperto di vegetazione. Contemporaneamente un altro fronte di fuoco si è aperto sul lungomare nord della città, all'altezza di alcuni residence turistici. In zona Rio Vivo le fiamme si sono propagate rapidamente favorite dal vento, arrivando a lambire alcune palazzine. Molti residenti sono scesi in strada. In zona stanno lavorando i Vigili del Fuoco con più squadre, impegnati su diversi fronti. Dalle 17 stanno intervenendo anche mezzi aerei. Dalle 16 è interrotta la circolazione dei treni, in entrambe le direzioni, sulla ferrovia adriatica fra Termoli e Campomarino (Campobasso).