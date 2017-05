Angela Celentano, trovata Celeste

NAPOLI, 12 MAG - Novità nel caso di Angela Celentano, la bambina di tre anni scomparsa nel pomeriggio del 10 agosto 1996 sul Monte Faito, a pochi chilometri da Napoli. La trasmissione di Rete 4, "Quarto Grado", riferisce che "è stata ritrovata Celeste Ruiz, la ragazza messicana che nel 2010 scrisse ai Celentano sostenendo di essersi riconosciuta nelle foto della bambina scomparsa e di stare bene. Da quel momento, Celeste era irrintracciabile. La ragazza è stata individuata proprio in Messico". Secondo gli accertamenti già compiuti, la ragazza non è Angela Celentano. Attualmente Celeste Ruiz si trova in Italia e sarà presto interrogata dalla Procura di Torre Annunziata.