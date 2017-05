Biellese, frana su strada urta auto

BIELLA, 12 MAG - Sfiorata la tragedia nella notte nel Biellese interessato in questi giorni dal maltempo. Un' automobilista ha rischiato nella notte di essere travolta da una frana precipitata sulla strada provinciale tra Borgosesia e Crevacuore. L'auto di passaggio è stata urtata da un grande masso trascinato sulla carreggiata dallo smottamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ponzone, insieme ai colleghi di Varallo e Biella per soccorrere l'automobilista. Il cedimento ha danneggiato anche il muro di contenimento realizzato anni fa per garantire la sicurezza. La provinciale è stata chiusa al transito. Per il maltempo danni anche nel paese di Trivero.