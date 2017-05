Esplosione a Roma: due le deflagrazioni

ROMA, 12 MAG - Un ordigno rudimentale posizionato tra due auto è esploso questa mattina nel parcheggio delle poste di via Marmorata a Roma. L'area è stata subito transennata. Sul posto è presente la polizia con artificieri e unità cinofile che stanno bonificando la zona. Non si registrano feriti. Secondo alcune testimonianze le esplosioni sarebbero state due, di cui una più potente. I primi accertamenti parlano di un ordigno rudimentale posto in una scatola di plastica messa tra due auto parcheggiate, una di queste è un furgoncino delle poste. Tra le ipotesi di lavoro degli inquirenti anche quella che fosse radiocomandato. Dai primi accertamenti in corso si tratterebbe di "un gesto dimostrativo", perché "l'ordigno non era atto a offendere".