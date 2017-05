Turismo: Francia torna essere desiderata

ROMA, 12 MAG - La Francia torna a essere meta turistica desiderata dagli italiani. A rilevarlo è l'indagine mensile di Confturismo-Confcommercio in collaborazione con l'Istituto Piepoli. L'indice di fiducia rimane stabile nel mese di aprile con un valore pari a 63 punti. Il risultato è nella fascia della sufficienza e registra una diminuzione rispetto allo stesso mese del 2016. Per la prima volta gli italiani evidenziano come la digitalizzazione, vale a dire la valorizzazione del patrimonio culturale tramite l'uso delle tecnologie informatiche, sia un elemento chiave anche nel settore turistico: oltre 8 su 10 la ritengono importante per la crescita del settore. Per i connazionali l'Italia continua a rimanere la meta preferita per il prossimo trimestre. Quasi quattro su cinque hanno intenzione di restare nel Bel Paese per trascorrere le proprie vacanze. Toscana, Puglia e Lazio sono in cima alle preferenze, seguite da Liguria, Emilia Romagna e Sicilia.