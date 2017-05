Alpini: al via la 'tre giorni del Piave'

TREVISO,, 12 MAG - Dopo alcuni giorni di progressivo allontanamento dal centro storico di automobili e mezzi privati e la chiusura dei quartieri della città, ha preso ufficialmente il via, questa mattina, con un alzabandiera in una piazza centrale di Treviso, la 90/a Adunata nazionale degli Alpini. Chiamata "Adunata del Piave", per la concomitanza temporale con il centenario della Grande Guerra e della resistenza delle forze italiane sulla linea del fiume che taglia in due la provincia, per Treviso è il terzo congresso nazionale che viene ospitato, dopo quelli del 1967 e del 1994, ma il primo per l'aggregazione in un unico evento dei gruppi delle quattro sezioni operative nella Marca. In totale, si tratta di poco meno di 160 presidi locali che fanno riferimento a Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbiadene per circa 22 mila iscritti.