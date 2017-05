Alpini: Zaia, opportuno ripristino ferma

TREVISO, 12 MAG - "Per quanto hanno dimostrato di poter fare gli alpini sarebbe opportuno ripristinare una ferma breve, magari di soli sei mesi". Lo ha detto oggi il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, intervenendo all'alzabandiera di apertura della 90/a Adunata nazionale degli alpini, a Treviso. Questo, ha spiegato, "per coinvolgere i ragazzi nei valori della partecipazione, per strapparli alla cultura dell''io' e farli entrare, proprio come gli alpini, nell'etica del 'noi'". Zaia ha infine evidenziato il valore della presenza degli alpini "fra chi soffre, sostituendo spesso uno Stato che non c'è, sempre pronti a mettere a disposizione degli altri la propria vita ed il proprio lavoro".