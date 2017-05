Devastate 70 tombe cimitero Verano Roma

ROMA, 12 MAG - Sono circa 70 le danneggiate la scorsa notte all'interno del Cimitero monumentale del Verano a Roma. I sepolcri danneggiati si trovano in quattro settori del cimitero, tra questi anche il settore ebraico e il Pincetto. L'Ama, l'azienda capitolina che gestisce anche i cimiteri, ha fornito alle forze dell'ordine le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, attivo 24 ore su 24, per fornire elementi all'individuazione degli autori. Non ancora chiara la matrice dell'atto.