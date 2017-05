Esplosione Roma: pm, atto terrorismo

ROMA, 12 MAG - Atto di terrorismo con esplosivo. Questo il reato per il quale procede la Procura di Roma in relazione all'esplosione avvenuta questa mattina in un parcheggio laterale della Posta di via Marmorata a Roma. Il fascicolo è affidato al pool di pm che lavorano all'antiterrorismo coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale. Testimoni: "due botti e fiamme altissime".