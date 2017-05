Killer, nell'ordinanza la sua 'sfida'

BOLOGNA, 12 MAG - Una 'sfida' alle forze dell'ordine. E' descritta così la fuga di Norbert Feher dal Pm Marco Forte, nella richiesta di custodia in carcere accolta dal Gip Letizio Magliaro per il serbo, indagato a Bologna per l'omicidio del barista di Budrio Davide Fabbri. "Nemmeno la rocambolesca 'caccia all'uomo' - scrive il Pm, in un passaggio riportato nell'ordinanza - che ha comportato il dispiegarsi di un migliaio di unità di militari, tra cui i reparti speciali dei Carabinieri dei Cacciatori di Calabria, del Tuscania e dei Gis lo ha determinato a desistere, tanto da poter escludere la mera occasionalità della condotta e anzi dimostrando l'individuo un'assoluta spregiudicatezza, quasi a voler ingaggiare una vera e propria sfida con le forze dell'ordine e una lucida e criminale determinazione, negli ultimi giorni alimentata anche dai mezzi di informazione nel 'romanzare', quando non 'inventare' le notizie, che ne hanno trasformato la figura da mero violento criminale in soggetto dotato di capacità sovrumane".